В Киеве пьяная водитель иномарки врезалась в отбойник и устроила копам скандал

В Киеве недалеко от станции метро "Почтовая площадь" пьяная девушка-водитель Suzuki Vitara устроила ДТП. Об этом сообщает "Информатор".

Авария случилась 21 октября около 22:00 на улице Набережно-Крещатицкая. Как рассказали полицейские, девушка на Suzuki ехала по улице в сторону станции метро, но при повороте на Боричев спуск она не справилась с управлением и влетела в отбойник. Удар пришелся на левую сторону автомобиля.

Реклама

Полицейским водитель сказала, что ДТП произошло из-за того, что перед ее машиной резко затормозил другой автомобиль. В этом момент девушка была изрядно пьяна и распивала слабоалкогольный напиток прямо перед копами. При этом она отказалась проходить тест на содержание алкоголя в крови и устроила копам скандал.

В результате аварии никто не пострадал. На месте работали два экипажа патрульной полиции. Детали ДТП установит следствие.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама