Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,22
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве пьяного водителя, устроившего ДТП, примотали скотчем к столбу

Сегодня, 13:10

Пьяная пара въехала в Toyota на заправке, после чего устроила дебош

Скриншот с видео
Скриншот с видео.

В Киеве на одной из заправок на Кольцевой дороге сотрудники АЗС примотали скотчем к столбу пьяного буйного водителя Ford, устроившего ДТП.

Как сообщается в паблике "Киев Оперативный", мужчина за рулем Ford и женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заехали на заправку и врезались в Toyota. Нетрезвые люди вышли из машины и начали с кулаками бросаться на людей, которые ехали в "японце". Мужчину в итоге скотчем примотали к столбу, а женщина нападала на людей с пустой бутылкой из-под водки, однако ее быстро успокоили.

При этом, пока на улице разворачивался конфликт, в помещении АЗС наркозависимый парень пытался украсть бутылку шампанского.

Ранее мы сообщали, что в центре столицы близ станции метро "Кловская" произошло пьяное ДТП: Hyundai Accent, в котором было три человека, врезался в Ford Transit, стоявший на обочине дороги.

Также напомним, что недавно в Запорожье полицейские устроили "киношную" погоню за пьяным угонщиком, который, как оказалось, должен был находиться под домашним арестом.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Киев, АЗС, пьяное вождение

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве пьяного водителя, устроившего ДТП, примотали скотчем к столбу". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пьяное ДТП в Киеве: легковушка перевернулась возле станции метро

8 апреля, 12:04

Один из водителей транспортных средств был в состоянии алкогольного опьянения

Пьяное ДТП в Киеве: столкнулись внедорожник и легковушка

2 апреля, 07:18

За рулем внедорожника Mercedes находился нетрезвый водитель, он пытался скрыться с места аварии

Смертельное ДТП в Харьковской области: легковушка врезалась в отбойник

29 марта, 16:01

Водитель легковушки был в состоянии алкогольного опьянения

В Киеве лихач устроил ДТП, с бутылкой коньяка скрываясь от патрульных

27 марта, 12:30

В результате инцидента пострадала молодая женщина-водитель авто, в которое въехал беглец

5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть

Как очистить внутреннюю поверхность духовки

Купальник маловат: Ким Кардашьян смутила поклонников новым фото

Ощадбанк ввел комиссию при оплате ЖКХ: Кому и сколько

7 вещей, за которые тебе не должно быть стыдно

Кейт Миддлтон подстроила знакомство с принцем Уильямом

Как и чем помогают перекаты с пятки на носок

Известная телеведущая смогла преодолеть 20-летнюю зависимость

Депп передал в суд 87 видео, доказывающих насилие со стороны Херд

Это страшное слово «лепрозорий»: что известно о проказе
Загрузка...

Дебатировать будем или как? Все о президентских дебатах

Вчера, 07:51

Кандидаты основательно подогрели интерес к предвыборным дебатам. Но может случиться, что встреча лицом к лицу так и не состоится

Медреформе исполнился год: как росли зарплаты врачей и на что жалуются пациенты

Вчера, 07:38

Для пациентов больше свободы, а в МЗ говорят о росте зарплат врачей

Стартовал набор первоклашек: какие документы нужны для того, чтобы ребенка зачислили в школу

Вчера, 07:19

Примут по прописке, договору аренды или справке переселенца

Страсти по выборам: врачи советуют украинцам остужать политические споры сексом и едой

Вчера, 07:00

Психологи советуют медитацию, избегать "диванных дебатов" и говорить "стоп"

Шевченко назвал имена топ-5 игроков в истории футбола

Звон в ушах – предвестник многих болезней

Очаровательная жена Буяльского радует глаз. Фото