В Киеве пьяного водителя, устроившего ДТП, примотали скотчем к столбу

Пьяная пара въехала в Toyota на заправке, после чего устроила дебош

Скриншот с видео.

В Киеве на одной из заправок на Кольцевой дороге сотрудники АЗС примотали скотчем к столбу пьяного буйного водителя Ford, устроившего ДТП.

Как сообщается в паблике "Киев Оперативный", мужчина за рулем Ford и женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заехали на заправку и врезались в Toyota. Нетрезвые люди вышли из машины и начали с кулаками бросаться на людей, которые ехали в "японце". Мужчину в итоге скотчем примотали к столбу, а женщина нападала на людей с пустой бутылкой из-под водки, однако ее быстро успокоили.

При этом, пока на улице разворачивался конфликт, в помещении АЗС наркозависимый парень пытался украсть бутылку шампанского.

Ранее мы сообщали, что в центре столицы близ станции метро "Кловская" произошло пьяное ДТП: Hyundai Accent, в котором было три человека, врезался в Ford Transit, стоявший на обочине дороги.

Также напомним, что недавно в Запорожье полицейские устроили "киношную" погоню за пьяным угонщиком, который, как оказалось, должен был находиться под домашним арестом.

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