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В Киеве пьяные СТОшники разбили чужой Range Rover (фото, видео)

13 января, 08:28

Авария произошла на улице Сырецкой

В Киеве сотрудники СТО, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 11 января разбили в аварии на улице Сырецкой оставленный для ремонта внедорожник Range Rover. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

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"На улице Сырецкой персонал СТО набухался и поехал кататься на оставленном для ремонта Range Rover. Как видно по фото – покатались на все деньги", – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель устроил погоню с полицией и разбил чужое авто. Выяснилось, что водителем был работник станции техобслуживания. Он взял покататься машину, которую владелец оставил на сервисе для ремонта. На дороге вел себя подозрительно, поэтому привлек внимание полиции. А потом еще и начал убегать от правоохранителей. В конце концов он не справился с управлением и влетел в другую машину. Анализ показал 1,43 промилле алкоголя в крови нарушителя. Это в семь раз больше разрешенной нормы.

Также в Днепре произошло пьяное ДТП – водитель Nissan не справился с управлением. Машина перелетела через гараж и повисла на заборе.

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Киев ДТП СТО сырец

Источник: Сегодня

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