В Киеве пьяный автослесарь угнал отремонтированную машину и разбил

Работник должен был отогнать отремонтированную иномарку на спецстоянку, но решил покататься на машине

В Киеве автослесарь, который должен был доставить отремонтированный автомобиль на специальную стоянку, угнал его, находясь в нетрезвом состоянии, и попал в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"В Подольское управление полиции от экипажа патрульных поступило сообщение о том, что они обнаружили на дороге поврежденный автомобиль, за рулем которого находился мужчина с признаками алкогольного опьянения. Правоохранители осмотрели машину и попытались опросить мужчину, который находился в салоне. Понятных объяснений предоставить он не смог, а затем для установления всех обстоятельств его доставили в управление полиции, где задержали", – говорится в сообщении.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Предварительно известно, что задержанный – местный житель, 1971 года рождения. Он работает на станции технического обслуживания автослесарем, имеет положительную характеристику и ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Кроме этого, на мужчину составлены протоколы по ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения) и 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Поэтому, кроме уплаты штрафов, задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

При этом в паблике "Киев Оперативный" отмечается, что автослесарь на машине разбил точку с арбузами и едва не задавил девушку-продавщицу. После этого он врезался в два автомобиля, а позднее – в еще четыре.

Ранее сообщалось, что на дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06). Вместе с тем в лидерах по аварийности в Киеве — Голосеевский, Шевченковский, Святошинский и Соломенский районы.

Также новости "Сегодня" писали, что в Черкассах произошло тройное ДТП – столкнулись "Жигули", Volkswagen и Renault.

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