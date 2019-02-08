В Киеве пьяный чиновник на BMW наехал на патрульную: дело обрело резонанс

Патрульную зажало между двумя машинами

В Киеве пьяный чиновник на BMW наехал на патрульную: дело обрело резонанс 2019-02-08T01:05:57+02:00 Происшествия Патрульную зажало между двумя машинами









В Киеве нетрезвый заместитель председателя райгосадминистрации травмировал патрульную, которая оформляла ДТП. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева. Происшествие произошло на Южном мосту.

"В 20:36 на линию 102 поступило сообщение, что на Южном мосту в сторону левого берега произошло ДТП без пострадавших с участием двух машин: "Шкода" догнала "Нисан". На место прибыл экипаж патрульных полицейских для оформления ДТП, который припарковал служебный автомобиль впереди "Ниссана". При составлении материалов патрульная находилась между служебным автомобилем и "Нисаном". В этот момент водитель автомобиля "БМВ", двигаясь в направлении левого берега, совершил столкновение с автомобилем "Шкода", который в свою очередь врезался в "Нисан". В результате патрульную зажало между двумя машинами, она получила травму ноги", – сообщили в ведомстве.

Кроме того, на плохое самочувствие пожаловались двое взрослых и несовершеннолетний ребенок, которые находились в салоне "Шкоды". Всем им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Установлено, что за рулем "БМВ" находился заместитель главы районной в городе Киеве государственной администрации, который имеет явные признаки алкогольного опьянения.

На месте ДТП работает группа следователей отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Проводятся первоочередные следственные действия. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Инцидент уже прокомментировал Виталий Кличко на своей странице в Фуйсбук. Он заверил, что уже утром чиновника освободят от должности.

"Новость неприятная для меня. И как для гражданина, и как для руководителя города. Некоторые столичные чиновники разъезжают нетрезвыми за рулем, еще и устраивают ДТП. Одного такого завтра утром освобождаю. Уже дал поручение главе Голосеевской райгосадминистрации срочно подать документы, необходимые для освобождения заместителя председателя РГА Юрия Ткаченко. И утром я их подпишу. Этот "орел" устроил на Южном мосту в столице пьяное ДТП сегодня вечером. Чиновник, который в нетрезвом состоянии управлял автомобилем, въехал в автомобиль, по которому патрульная полиция в это время оформляла другое ДТП. В результате работница полиции получила травму ноги. Я убежден, что такие чиновники, как Ткаченко, не должны работать на государственной службе. Человек, который садится нетрезвым за руль, – уже преступник, потому что создает угрозу здоровью и жизни других людей", – написал Кличко.

Накануне мы писали, что в Одессе в патрульный автомобиль врезался пьяный водитель. В результате ДТП пострадал инспектор, который был доставлен в медицинское учреждение.

Ранее в той же Одесской области в ДТП с участием маршрутки погибли двое полицейских.

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