Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

В Киеве пьяный дебошир сломал копу палец

3 января, 13:19

Хулигана отправили под ночной домашний арест

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения сломал полицейскому палец. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"В столичную полицию по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что на проспекте Валерия Лобановского неизвестный стоит на проезжей части и мешает движению автомобилей. Прибыв по адресу, патрульные обнаружили мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью", – говорится в сообщении.

Полицейские хотели задержать мужчину, но он начал толкаться и в итоге сломал одному из копов палец на руке.

Реклама

Дебоширом оказался 40-летний уроженец Харьковской области. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) Уголовного кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении, судом избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в Киевской области задержали мужчину и женщину, которые забрызгали полицейских слезоточивым газом и повредили им авто.

Также в Киеве задержали шесть человек за нападение на полицейского, который пытался пресечь конфликт на Оболони.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев дебош нападение на копа

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве по дороге в аэропорт загадочно исчезли мужчина и женщина – фото и приметы
В Киеве по дороге в аэропорт загадочно исчезли мужчина и женщина – фото и приметыПроисшествия
Тысяча гривен за
Тысяча гривен за "эротический массаж": в Киеве раскрыли бордельПроисшествия
В центре Киева пьяный мужчина разлил на прохожих и ребенка два казана с глинтвейном
В центре Киева пьяный мужчина разлил на прохожих и ребенка два казана с глинтвейномПроисшествия
Страшное ДТП с подростками под Киевом: тело девушки нашли в 100 метрах от места аварии
Страшное ДТП с подростками под Киевом: тело девушки нашли в 100 метрах от места аварииПроисшествия
В Киеве мужчина выстрелил в знакомого: мстил за отца
В Киеве мужчина выстрелил в знакомого: мстил за отцаПроисшествия
В Киеве скорая не могла проехать из-за припарковавшейся женщины: произошла драка
В Киеве скорая не могла проехать из-за припарковавшейся женщины: произошла дракаПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...