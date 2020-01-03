В Киеве пьяный дебошир сломал копу палец

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения сломал полицейскому палец. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"В столичную полицию по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что на проспекте Валерия Лобановского неизвестный стоит на проезжей части и мешает движению автомобилей. Прибыв по адресу, патрульные обнаружили мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью", – говорится в сообщении.

Полицейские хотели задержать мужчину, но он начал толкаться и в итоге сломал одному из копов палец на руке.

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Дебоширом оказался 40-летний уроженец Харьковской области. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) Уголовного кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении, судом избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в Киевской области задержали мужчину и женщину, которые забрызгали полицейских слезоточивым газом и повредили им авто.

Также в Киеве задержали шесть человек за нападение на полицейского, который пытался пресечь конфликт на Оболони.

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