Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,08
29,36
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве пьяный дворник до смерти избил мужчину лопатой (видео)

22 апреля, 16:00

Мила Князьская-Ханова

Подозреваемому и его подельнику грозит пожизненное заключение

Следователи столичной полиции сообщили двум мужчинам о подозрении в убийстве знакомого. Во время распития алкоголя между мужчинами возникла ссора, в результате которой двое из участников схватили лопату и начали ею бить третьего. От полученных травм потерпевший скончался, рассказали в полиции Киева.

Мужчину без признаков жизни наши на проспекте Науки. Сотрудники уголовного розыска сразу начали комплекс оперативно-розыскных мероприятий, а следователи установили обстоятельства гибели мужчины.

"Согласно заключению врачей, смерть потерпевшего наступила в результате множественных повреждений тела и головы. Мы выяснили, что накануне в подвале многоэтажки мужчина распивал спиртные напитки с двумя знакомыми, один из которых там живет и работает дворником. Во время отдыха между товарищами возник конфликт, который перерос в потасовку. Двое участников конфликта начали бить третьего лопатой, в результате чего тот получил смертельные травмы", рассказал начальник следственного отделения Голосеевского управления полиции Олега Самойлик.

После драки сообщники вынесли знакомого во двор, а сами пошли спать. Фигурантов задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это – жители столицы, 1973 и 1989 рождения, они ранее имели проблемы с законом.

Реклама

Следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по п. 12, ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Задержанным сообщено о подозрении и судом решается вопрос об избрании меры пресечения. За содеянное фигурантам грозит пожизненное заключение.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что во Львове задержали подозреваемого в убийстве двух женщин. Также мы писали о том, что под Харьковом задержали юношу, которого подозревают в убийстве бабушки.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев убийство пожизненное сообщники конфликт уголовное производство

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 18 дней: что известно (фото и видео)
Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 18 дней: что известно (фото и видео)Происшествия
Киев задыхается: откуда взялся смог и что не так с воздухом в столице
Киев задыхается: откуда взялся смог и что не так с воздухом в столицеДругие новости
Смерть от коронавируса в 31 год: что известно про умершего киевлянина
Смерть от коронавируса в 31 год: что известно про умершего киевлянинаДругие новости
Стрельба на дороге в Киеве: вооруженный водитель оказался бывшим милиционером
Стрельба на дороге в Киеве: вооруженный водитель оказался бывшим милиционеромПроисшествия
В Киев пришел дым с пожаров в Чернобыле: людей просят не выходить на улицу
В Киев пришел дым с пожаров в Чернобыле: людей просят не выходить на улицуПроисшествия
COVID-19 у начальника полиции Киева: что известно о его состоянии
COVID-19 у начальника полиции Киева: что известно о его состоянииПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...