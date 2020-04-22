В Киеве пьяный дворник до смерти избил мужчину лопатой (видео)

Следователи столичной полиции сообщили двум мужчинам о подозрении в убийстве знакомого. Во время распития алкоголя между мужчинами возникла ссора, в результате которой двое из участников схватили лопату и начали ею бить третьего. От полученных травм потерпевший скончался, рассказали в полиции Киева.

Мужчину без признаков жизни наши на проспекте Науки. Сотрудники уголовного розыска сразу начали комплекс оперативно-розыскных мероприятий, а следователи установили обстоятельства гибели мужчины.

"Согласно заключению врачей, смерть потерпевшего наступила в результате множественных повреждений тела и головы. Мы выяснили, что накануне в подвале многоэтажки мужчина распивал спиртные напитки с двумя знакомыми, один из которых там живет и работает дворником. Во время отдыха между товарищами возник конфликт, который перерос в потасовку. Двое участников конфликта начали бить третьего лопатой, в результате чего тот получил смертельные травмы", рассказал начальник следственного отделения Голосеевского управления полиции Олега Самойлик.

После драки сообщники вынесли знакомого во двор, а сами пошли спать. Фигурантов задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это – жители столицы, 1973 и 1989 рождения, они ранее имели проблемы с законом.

Реклама

Следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по п. 12, ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Задержанным сообщено о подозрении и судом решается вопрос об избрании меры пресечения. За содеянное фигурантам грозит пожизненное заключение.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что во Львове задержали подозреваемого в убийстве двух женщин. Также мы писали о том, что под Харьковом задержали юношу, которого подозревают в убийстве бабушки.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама