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В Киеве пьяный "коп" угрожал прохожим ножом – СМИ

24 августа, 07:41

На Соломенке едва не случилось непоправимое

Конфликт приехали разнимать сотрудники охранной службы «Сириус»

Конфликт приехали разнимать сотрудники охранной службы «Сириус» / Фото: kiev.informator.ua

Не прошло и двух недель, как в Киеве хозяин квартиры ударил ножом арендатора жилья, на столичной Соломенской площади едва не произошло непоправимое. Там между двумя мужчинами возник конфликт, после чего один из спорящих начал угрожать другому ножом.

Инцидент произошел около полуночи, 24 августа, сообщает "Информатор".

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Как пишет издание, мужчина вел себя агрессивно, доставал нож и угрожал окружающим. Когда же на место прибыл экипаж полиции, нападавший поздоровался с ними и показал удостоверение полицейского. После этого свидетели инцидента еще несколько раз вызывали полицию, однако копы никак не реагировали на то, что мужчина вел себя агрессивно.

Более того, несмотря на то, что свидетелями этого инцидента было несколько человек, полицейские якобы просто отпустили своего "коллегу". После этого на место происшествия снова попытались вызвать экипаж, однако в течение следующего часа ни одна патрульная машина по вызову так и не приехала.

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Фото: Facebook Оперативного командования "Восток" ВСУ

Напомним, неделей ранее в Киеве мужчина набросился с ножом на бывшую жену: женщина в реанимации.

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Киев пьяный соломенка поножовщина резня коп

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