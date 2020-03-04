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В Киеве пьяный лихач устроил ДТП на глазах у копов

4 марта, 11:47

Наталья Руда

Водитель Volkswagen без попыток торможения въехал в заднюю часть Skoda

В Киеве в ночь на среду, 4 марта, на проспекте Степана Бандеры произошло два ДТП. Как сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции, копы оформляли первую аварию, когда увидели как Volkswagen без попыток торможения въехал в заднюю часть Skoda.

"Патрульные немедленно подбежали к поврежденным автомобилям с целью оказать помощь. К счастью, медицинская помощь не понадобилась, однако при общении оказалось, что водитель Volkswagen находится с явными признаками алкогольного опьянения. По предложению патрульных пройти осмотр в установленном законом порядке мужчина согласился. По заключению врача-нарколога, последний находился в состоянии алкогольного опьянения – 1,31 промилле", - говорится в сообщении.

На 35-летнего водителя составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП).

Ранее сообщалось, что в Броварах Киевской области пьяный полицейский за рулем Nissan сбил двух людей.

Кроме того, новости "Сегодня" писали, что ранее в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Также сообщалось о смертельном ДТП на столичных Осокорках, где автомобиль выехал на тротуар.

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Киев ДТП пьяное вождение

Источник: Сегодня

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