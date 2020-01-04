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В Киеве пьяный мужчина бил машину и бросался на людей

4 января, 14:51

Конфликт разгорелся вокруг того, что женщина не хотела давать мужчине ключи от авто

/ Фото: Киев Оперативный

В Киеве во дворе дома на улице Донца, 2а на Отрадном нетрезвый мужчина хотел сесть за руль авто, бил чужую машину и бросался на людей. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Бухое существо, похожее на человека, нажралось так, что совсем себя не контролирует – пытался сесть за руль и бил чужую машину. Разве таким место среди нормальных людей?" – говорится в сообщении паблика.

Также в сети опубликовано видео, на котором видно, что сначала мужчина конфликтует с женщиной, требуя у нее ключи от автомобиля, потом снимает с себя футболку, бьет кулаком рядом припаркованный автомобиль и цепляется к прохожим, которые хотели его утихомирить. В итоге на место вызвали патрульную полицию.

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Ранее в центре Киева неизвестный мужчина забрался на крышу Владимирского рынка, сотрудники которого вызвали патрульных. Когда копы начали снимать мужчину с крыши, тот оказывал сопротивление дрался и даже пытался сбросить правоохранителя вниз. Также на место прибыли и сотрудники ГСЧС, которые помогали "отловить" дебошира.

Также новости "Сегодня" писали, что в селе Перегоновка Обуховского района полиция задержала дебошира, применив табельное оружие.

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Киев хулиганство дебош

Источник: Сегодня

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