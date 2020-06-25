В Киеве пьяный мужчина избил и выбросил в окно шестилетнего крестника

В Киеве задержали мужчину, который избил и выбросил в окно своего шестилетнего крестника. Ребенок в тяжелом состоянии находится в больнице. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

По данным полиции, ночью 25 июня от врача поступило сообщение о том, что из окна многоэтажки на улице Шолом-Алейхема выпал ребенок 2014 рождения. Ребенка, который был без сознания, госпитализировали в детскую больницу.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили в квартире мать мальчика и ее друзей, которые были пьяны.

"Родственники, чтобы скрыть следы преступления, намеренно ввели в заблуждение врачей, обращая внимание на то, что ребенок якобы выпал из окна. Предварительно установлено, что мальчику телесные повреждения нанес его крестный отец, который в компании еще нескольких мужчин и матери потерпевшего употреблял алкогольные напитки в квартире", – говорится в сообщении.

В соседней комнате оперативники нашли следы крови. Свидетель также рассказал, что крестный мальчика зашел к нему в комнату, а через некоторое время вынес на руках избитого ребенка, который был без сознания.

Злоумышленника задержали. Им оказался 38-летний уроженец Волынской области.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 (Покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении в совершении тяжкого преступления. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Также установлено, что 41-летняя киевлянка воспитывает еще одного сына 2011 года рождения. Она уже привлекалась к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей по воспитанию детей. Девятилетнего мальчика изъяли и отправили в больницу для медицинского обследования.

Ранее на улице Ивана Мазепы в центре Киева 40-летняя женщина с ребенком выпрыгнула из окна.

Также мы писали, что в Киеве двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться