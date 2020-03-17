В Киеве пьяный мужчина напал на хирурга в больнице

В киевской клинической больнице скорой медицинской помощи мужчина с кулаками набросился на врача

В Киеве в городской клинической больнице скорой медицинской помощи мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, напал с кулаками на хирурга. Об этом сообщается на странице "Муниципальной охраны" на Facebook.

"Мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на хирурга в больнице скорой помощи. Очередной патруль "Муниципальной охраны" задержал нападавшего, применены наручники. Мужчину передали экипажу полиции", - говорится в сообщении.

При этом в комментариях под постом разгорелась дискуссия – есть ли полномочия у муниципальных охранников для применения наручников. При этом уточняется, что применялись пластиковые одноразовые наручники.

Фото: facebook.com/munohorona

Напомним, в Киеве вечером 11 марта двое неизвестных молодых людей напали на главного врача Национального института рака Андрея Безносенко и избили его.

Также в прошлом году в столице правоохранители задержали шесть человек за нападение на патрульного полицейского, который пытался прекратить конфликт на Оболони.

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