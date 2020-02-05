В Киеве пьяный мужчина ночью вломился в магазин поесть сладостей

Мужчину поймали как раз в тот момент, когда он трапезничал

Фото: патрульная полиция

В Киеве пьяный мужчина вломился в магазин, чтобы поесть кондитерских изделий. Это произошло около четырех часов утра в среду, 5 февраля, сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции.

"Мужчина так хотел сладкого, не смог дождаться, когда магазин откроется. На службу 102 поступило сообщение о срабатывании сигнализации в одном из магазинов, возле станции метро "Берестейская". На месте происшествия инспекторы обнаружили 36-летнего мужчины с явными признаками опьянения, который проник в отдел кондитерскими изделиями", – говорится в сообщении.

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Копы поймали мужчину с поличным, когда он ел сладости. При этом он не мог объяснить причину своего поступка. На место вызвали следственно-оперативную группу.

Ранее столичная полиция задержала мужчину, который сделал дыру в стене магазина и вынес из помещения деньги, товара на несколько тысяч гривен и ноутбук. ЧП произошло на улице Героев Днепра ночью 27 января.

Также киевлян предупредили о несовершеннолетних воришках, которые крадут у прохожих вещи просто среди бела дня.

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