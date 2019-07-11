В Киеве пьяный мужчина порезал руки ребенку

Инцидент произошел на улице Елены Телиги

Фото: полиция Киева.

В Киеве на детской площадке на улице Елены Телиги мужчина порезал мальчику руки и избил молодого человека, который вступился за ребенка. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"К полицейским поступило сообщение о том, что на детской площадке на улице Елены Телиги хулиганит человек. На месте происшествия правоохранители установили, что мужчина с явными признаками алкогольного опьянения ножом порезал мальчику пальцы на руках и избил молодого человека, который вступился за ребенка", – говорится в сообщении.

Фото: полиция Киева

Правонарушителя задержали на месте совершения преступления. Им оказался 24-летний киевлянин, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. Правоохранители изъяли у него нож, который направили на экспертизу.

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

На время следствия мужчина по решению суда будет находиться под ночным домашним арестом.

Напомним, 9 июля во дворе дома по ул. Тулузы в Святошинском районе столицы мужчина под воздействием неопределенного вещества напал на своего пожилого соседа и ударил двухлетнего ребенка на детской площадке.

Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги.

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