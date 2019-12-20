В Киеве пьяный мужчина растрощил молотком несколько машин

У 55-летнего мужчины нашли также гвоздодер, отвертку и пассатижи

Фото: патрульная полиция Киева

В Киеве в ночь на пятницу, 20 декабря, на проспекте Героев Сталинграда мужчина в алкогольном опьянении разбил молотком стекло в нескольких машинах. Об этом сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции.

"Патрульные обнаружили мужчину на месте происшествия, когда тот копался в автомобиле и подсвечивал себе с помощью фонаря. Гражданин был с явными признаками алкогольного опьянения и не мог объяснить основания своего пребывания в автомобиле и причины своих действий", – говорится в сообщении.

У 55-летнего мужчины нашли гвоздодер, молоток, отвертку и пассатижи. Также рядом заметили еще одну машину с разбитым стеклом.

Реклама

Ранее в столице мужчина на улице Тарасовской топором разбил фары в припаркованном BMW.

Кроме того, в разных районах Киева сгорели три автомобиля, один из которых принадлежит основательнице общественной организации "Батьки SOS" Алене Парфеновой.

Также новости "Сегодня" писали, что на бульваре Перова, 25в, в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама