Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,37
25,98

В Киеве пьяный мужчина растрощил молотком несколько машин

20 декабря, 14:51

У 55-летнего мужчины нашли также гвоздодер, отвертку и пассатижи

Фото: патрульная полиция Киева

Фото: патрульная полиция Киева

В Киеве в ночь на пятницу, 20 декабря, на проспекте Героев Сталинграда мужчина в алкогольном опьянении разбил молотком стекло в нескольких машинах. Об этом сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции.

"Патрульные обнаружили мужчину на месте происшествия, когда тот копался в автомобиле и подсвечивал себе с помощью фонаря. Гражданин был с явными признаками алкогольного опьянения и не мог объяснить основания своего пребывания в автомобиле и причины своих действий", – говорится в сообщении.

У 55-летнего мужчины нашли гвоздодер, молоток, отвертку и пассатижи. Также рядом заметили еще одну машину с разбитым стеклом.

Реклама

Ранее в столице мужчина на улице Тарасовской топором разбил фары в припаркованном BMW.

В тренде
"Лихорадка" в Киевской прокуратуре: два зама Говды тоже подали в отставку
Сергей Репецкий / Фото: Прокуратура Киева

Кроме того, в разных районах Киева сгорели три автомобиля, один из которых принадлежит основательнице общественной организации "Батьки SOS" Алене Парфеновой.

Также новости "Сегодня" писали, что на бульваре Перова, 25в, в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

транспорт Киев молоток

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Киевом на трассе женщина ударила копа ногой в голову
Под Киевом на трассе женщина ударила копа ногой в головуПроисшествия
В озере под Киевом обнаружили жуткую находку
В озере под Киевом обнаружили жуткую находкуПроисшествия
В Киеве женщина нашла в куске хлеба кольцо с бриллиантами
В Киеве женщина нашла в куске хлеба кольцо с бриллиантамиПроисшествия
Погоня в Киеве: 15 экипажей полиции ловили 18-летнего парня на Mercedes (фото и видео)
Погоня в Киеве: 15 экипажей полиции ловили 18-летнего парня на Mercedes (фото и видео)Происшествия
Страшная находка в Киеве: возле пустой машины нашли тело женщины, известны детали
Страшная находка в Киеве: возле пустой машины нашли тело женщины, известны деталиПроисшествия
В кальян-баре в центре Киева продавали кокаин: появились подробности и фото
В кальян-баре в центре Киева продавали кокаин: появились подробности и фотоПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...