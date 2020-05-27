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В Киеве пьяный мужчина размахивал пистолетом в маршрутке

27 мая, 20:52

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

ЧП произошло на проспекте Степана Бандеры

В Киеве патрульные задержали гражданина, который угрожал вероятно пистолетом пассажирам маршрутного транспортного средства, сообщает патрульная полиция столицы.

Так, 26 мая вечером на службу 102 позвонил пассажир маршрутки и сообщил, что неизвестный гражданин угрожает другим пассажирам пистолетом и ведет себя агрессивно.

За считанные минуты полицейские обнаружили указанное транспортное средство на проспекте Степана Бандеры и остановили его. В салоне инспекторы обнаружили мужчину с явными признаками алкогольного опьянения, на которого указали пассажиры.

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Гражданин вел себя агрессивно и высказывался нецензурной бранью, а при поверхностной проверке патрульные обнаружили у него оружие и патроны к нему.

Полицейские задержали гражданина, а на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств этого происшествия и оказания правовой квалификации действий задержанного.

Напомним, в Борисполе на Киевском Шляху в четверг, 5 марта, неадекватный водитель устроил ДТП, ездил по встречной полосе, а после того, как его авто заблокировали правоохранители, он приставил себе пистолет к виску.

Ранее сообщалось, что в Киеве спецназ взял штурмом квартиру и задержал 17 бандитов. Также в прошлом году на мосту Метро Алексей Белько угрожал взрывом и был задержан спецназом.

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ДТП маршрутки правоохранители патрульная полиция угрожал

Источник: Сегодня

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