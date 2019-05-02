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В Киеве пьяный мужчина ударил ножом в грудь полицейского

2 мая, 09:39

Дебошир убегал от правоохранителей, однако привлек внимание другого копа, который был не при исполнении

Фото: Информатор

В Киеве на Лесном проспекте, 13 мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил в грудь ножом сотрудника полиции, который находился не при исполнении служебных обязанностей.

Как пишет "Информатор", накануне вечером, около 21:20, нетрезвый мужчина ходил по двору жилого дома с ножом в руке и вел себя неадекватно. Коп, проживающий неподалеку, увидел хулигана и попытался его урезонить, однако в результате возникшей потасовки полицейский получил удар ножом в ребро.

При этом, как выяснилось, злоумышленник во дворах пытался скрыться от полиции, так как его машина попала в ориентировку правоохранителей. Он бросил машину Kia Sportage с наклейками службы такси у жилого дома и пошел во двор, где встретил уже другого копа.

Раненого полицейского госпитализировали с колото-резаной раной в районе грудной клетки. Дебошира забрали в управление полиции, а тест на алкоголь показал 1,23 промилле.

Ранее мы сообщали, что двух людей задержали за нападение на полицейских на контрольно-пропускном пункте в Чернобыльской зоне отчуждения. Выяснилось, что полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2121, водитель которого был пьян и нарушал правила дорожного движения. Полицейский потребовал предоставить документы для проверки, но водитель начал хватать его за одежду и снаряжение. На помощь правонарушителю вышла пассажирка авто, которая оказалась его сожительницей, неожиданно укусила за руку и ударила одного из правоохранителей баллонным ключом по голове. Впоследствии медики диагностировали у него гематому и прокус фаланги на руке.

Также сообщалось, что в Одессе стражи порядка задержали мужчину, который нанес полицейскому ножевое ранение. Раненого офицера полиции госпитализировали, а его коллеги на протяжении часа сумели установить личности участников происшествия.


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Тег Киев, нападение, полиция

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