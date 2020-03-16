В Киеве пьяный мужчина устроил стрельбу из-за долга (фото, видео)

В Киеве вечером в воскресенье, 15 марта, на улице Скляренко, 17 произошла стрельба. Об этом сообщает паблик "Киев Оперативный".

"Два пьяных мужчины пришли к "родственнику", который был должен одному из них денежные средства (по их же словам). "Родственник" находился в кафетерии, который находится на Скляренко. Отмахнувшись от этих мужчин, человек просто ушел от них. Алкаши не успокоились и начали кричать, угрожать, а чтобы слова имели больший смысл – начали стрелять ему в спину. К счастью, патроны оказались холостыми", – говорится в сообщении.

Хулиганов задержали охранники и передали их правоохранителям.

Не так давно стрельба произошла в спортзале на улице Металлистов. Прибыв на место, полицейские выяснили, что между двумя мужчинами возник конфликт из-за того, что один якобы препятствовал тренировке другому. В ходе спора один из посетителей достал пистолет, несколько раз выстрелил в оппонента и скрылся.

Напомним, на столичных Позняках 23 января водитель автомобиля с иностранной регистрацией открыл стрельбу после того, как его остановили за нарушение ПДД.

Также мы писали, что в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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