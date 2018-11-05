В Киеве пьяный мужчина заснул между рельсами в метро

Мужчина вскоре был убран с путей сотрудниками дежурной сменой и передан досыпать в отделение полиции

В центре Киеве на станции метро Крещатик неизвестный мужчина лег между рельсами в спасательный желоб. Инцидент произошел утром в понедельник, 5 ноября, сообщает ДТП.kiev.ua.

Утверждается, что мужчина был очень пьян и не реагировал на "крики и охи" очевидцев.

"Желоб используется в критических ситуациях для спасения жизни а не для отдыха", – говорится в собщении.

Мужчина вскоре был убран с путей сотрудниками дежурной сменой и передан досыпать в отделение полиции.

Ранее на станции метро "Теремки" на синей ветке метрополитена Киева утром в четверг, 11 октября, произошло ЧП – на рельсы упал человек. Как заверили сайт "Сегодня" в пресс-службе столичного метрополитена, человек упал на рельсы до прибытия поезда. В полиции сообщили, что женщина была сильно пьяна, видимо не удержалась на ногах и упала вниз, на рельсы до прибытия поезда. На место прибыли медики и женщину увезли в больницу. Видимых повреждений она не получила.