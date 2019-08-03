В Киеве пьяный нацгвардеец устроил жуткое ДТП: появились фото и видео

В Киеве возле Троещинского рынка пьяный водитель Toyota Camry врезался в авто такси. Мужчина пытался скрыться от полиции, сообщает "Информатор".
ДТП произошло сегодня около 00:00. Как рассказали свидетели, Toyota мчалась на скорости около 120 километров в час, а на проспекте Генерала Ватутина влетела в едущий впереди автомобиль службы такси. Из-за удара такси отбросило в ларек с шаурмой.
Копы задержали пьяного водителя Toyota задержали. Во время оформления ДТП мужчина вел себя неадекватно, а в легковушке нашли порошок, похожий на амфетамин. Кроме того, у задержанного было удостоверение военного Национальной гвардии Украины.
Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).
Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.
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