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В Киеве пьяный пациент набросился на медиков скорой помощи

31 августа, 16:23

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

На место вызвали правоохранителей

В Киеве на Троещине произошло нападение на бригаду скорой помощи. На место вызвали правоохранителей.

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Как сообщает "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева", медикам поступил вызов от мужчины, который получил травму головы после драки.

Медики, прибывшие на место, увидели, что пострадавших оказалось двое, оба они в состоянии алкогольного опьянения.

"Один из них начал нецензурно ругаться, бросать в медиков окурками, бить руками и ногами по машине, попытался инсценировать на себя наезд машины ЭМП (экстренной медицинской помощи. – Ред.), бросаясь под колеса. Бригада вызвала наряд полиции и теперь правоохранители должны решить меру ответственности хулиганов", - написали в сообщении.

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Кроме того, выяснилось, что перед приездом "скорой" злоумышленники совершили еще одно правонарушение, однако в публикации не уточнили, какое именно.

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Напомним, совсем недавно в Харьковской области пьяный мужчина набросился на медиков скорой помощи, которые прибыли, чтобы ему помочь.

Также мы писали, как во Львове семеро жителей города напали на бригаду скорой помощи, прибывшую на вызов.

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Киев медики скорая помощь нападение
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