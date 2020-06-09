В Киеве пьяный парень угнал машину посла и попал в аварию (фото)

В Киеве кинологи вместе с патрульными полицейскими задержали молодого человека, который завладел автомобилем посла другого государства. Правонарушитель в состоянии опьянения проник в резиденцию, похитил ключи от внедорожника и скрылся на нем, рассказали в полиции Киева.

Сообщение о том, что неизвестный завладел иномаркой из резиденции на улице Гончаренко, что в Подольском районе, поступило в столичную полицию около 9 часов. По адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа Главного и районного управлений полиции и кинолог со служебной собакой.

На месте правоохранители установили, что незнакомец перепрыгнул через забор, похитил из резиденции посла ключи и запустил двигатель внедорожника "Мицубиси Паджеро". Далее злоумышленник автомобилем на ходу снес ворота и уехал в неизвестном направлении. На Андреевском спуске он попал в ДТП и скрылся, оставив авто.

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Служебная собака взяла след, благодаря чему угонщика задержали неподалеку автомобиля. Им оказался местный житель 1999 года рождения, который по внешним признакам находится в состоянии опьянения. На месте работают полицейские и документируют это преступление.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, мы писали, как 15-летний парень в Киеве угнал автомобиль, устроил ДТП и сбежал с места аварии. Кроме того, в Одессе 12-летний "рецидивист" угнал иномарку.

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