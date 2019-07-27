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В Киеве пьяный прокурор скрывался от полиции в кустах

27 июля, 23:48

Задержанному предложили пройти проверку на драгере, но он отказался

Фото: Информатор

В Киеве на Голосеевском проспекте патрульные остановили автомобиль с пьяным водителем за рулем, полиция установила, что владельцем авто оказался прокурор Васильковского отделения Киево-Святошинской прокуратуры Ярослав Леляк, сообщает Информатор.

Задержанному предложили пройти проверку на драгере, но он отказался. 

После прокурор отвлек правоохранителей и попытался скрыться в кустах, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег Киев, авто, пьяный, прокурор

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