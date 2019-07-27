В Киеве пьяный прокурор скрывался от полиции в кустах
Задержанному предложили пройти проверку на драгере, но он отказался
В Киеве на Голосеевском проспекте патрульные остановили автомобиль с пьяным водителем за рулем, полиция установила, что владельцем авто оказался прокурор Васильковского отделения Киево-Святошинской прокуратуры Ярослав Леляк, сообщает Информатор.
Задержанному предложили пройти проверку на драгере, но он отказался.
После прокурор отвлек правоохранителей и попытался скрыться в кустах, отмечает издание.
Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).
Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.
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