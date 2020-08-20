В Киеве пьяный работник СТО устроил аварию на чужой Toyota

В Киеве сотрудник СТО устроил аварию на машине клиента, находясь за рулем в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в столице.

"Сегодня, около полуночи, патрульные получили вызов на проспект Голосеевский по поводу ДТП. Автопатруль, который прибыл на место выяснил, что 24-летний водитель не справился с управлением и совершил наезд на сооружение. Мужчина находился с явными признаками алкогольного опьянения, по требованию патрульных прошел процедуру освидетельствования на приборе Драгер с результатом – 1,28 промилле, что превышает допустимый уровень более чем в 6 раз", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что молодой человек работает на СТО, а Toyota ему не принадлежит. Владелец авто оставил его на станции для обслуживания. СТОшник вместо ремонта взял из сейфа ключ от машины и решил "покататься", но далеко уехать не смог.

Фото: патрульная полиция Киева

На водителя составили протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и постановление по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, которое не имеет права управления таким транспортным средством) КУоАП.

Не так давно в Киеве нетрезвый мужчина за рулем Lexus снес бетонные вазоны клумбы на аллее Героев Небесной сотни. После ДТП водитель уехал с места происшествия.

Также сообщалось о пьяном ДТП на Столичном шоссе, в результате которого погибли четыре человека.

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