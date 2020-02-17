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В Киеве пьяный таксист устроил ДТП и уснул в машине копов: есть пострадавшие (фото, видео)

17 февраля, 08:38

Пострадали три девушки, их госпитализировали

/ Фото: Информатор

В Киеве в ночь на понедельник, 17 февраля, на перекрестке улиц Оноре де Бальзака и Сержа Лифаря столкнулись автомобиль такси Hyundai Accent и Dacia Logan. Об этом сообщает "Информатор".

Так, водитель Dacia, в машине которого находились две девушки, сообщил, что ехал по улице Бальзака и остановился на красный сигнал светофора. В этот момент в авто врезалась машина такси, в которой была девушка-пассажир.

Издание отмечает, что у водителя такси были признаки алкогольного опьянения, а в салоне были бутылки из-под алкоголя. Его посадили в машину копов, чтобы избежать самосуда, где он уснул. Позднее он прошел тест на наличие алкоголя в крови. Прибор показал 2,02 промилле.

В результате аварии пострадали три девушки-пассажирки из двух машин, их госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Броварах Киевской области пьяный полицейский за рулем Nissan сбил двух людей.

Кроме того, новости "Сегодня" писали, что ранее в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Также сообщалось о смертельном ДТП на столичных Осокорках, где автомобиль выехал на тротуар.

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