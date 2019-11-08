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В Киеве пьяный водитель фуры решил заехать в фастфуд и устроил ДТП: видео

8 ноября, 13:26

Мужчина устроил ДТП на Вышгородской и снес ограждение на "МакДрайва"

Фото: патрульная полиция Киева

Фото: патрульная полиция Киева

В Киеве водитель фуры, который находился в состоянии алкогольного опьянения, вечером 7 ноября решил заехать на площадку "МакДрайв" на Вышгородской улице, но в итоге снес ограждения. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции столицы.

"Около 19 часов, патрульные получили вызов "Нарушение ПДД", по словам заявителя, водитель грузовика заехал на парковку быстрого питания на улице Вышгородской и совершил ДТП, чем осложнил дорожное движение. Прибыв по указанному адресу, патрульные обнаружили грузовик Renault и его 31-летнего водителя. Во время общения с мужчиной инспекторы обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения, поэтому ему предложили пройти освидетельствование с помощью драгера. Результат – 2,73 промилле", – говорится в сообщении.

Также сотрудники заведения сообщили, что водитель двигаясь задним ходом повредил их забор.

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На водителя составили протокол по ч.1 ст.130 (Управление в состоянии опьянения), и ст.124 (совершение ДТП без пострадавших) КоАП.

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Ранее сообщалось, что в Борисполе за сутки произошло три дорожно-транспортных происшествия, при этом водители управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в Мироновке нетрезвый 17-летний парень за рулем легковушки врезался в забор частного сектора. В результате ДТП погиб 19-летний молодой человек.

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Киев ДТП пьяное вождение

Источник: Сегодня

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