В Киеве пьяный водитель микроавтобуса устроил ДТП возле Шулявского моста и сбежал

Виновник ДТП скрылся с места аварии, по словам очевидцев, он был пьян

Фото: Информатор

В Киеве накануне вечером произошло ДТП на проспекте Победы недалеко от демонтируемого Шулявского путепровода.

Как сообщает "Информатор", водитель микроавтобуса белого цвета на большой скорости, двигаясь в карйней левой полосе по проспекту в сторону центра, неподалеку от улицы Гарматной не увидел пластиковые отбойники и въехал в них, сбив около 30 метров ограждения, а также дорожные знаки.



















Отлетевшие отбойники повредили Volkswagen Multivan и Renault Trafic, которые ехали в попутном направлении в соседней полосе.

Виновник ДТП с месте инцидента успел скрыться, однако очевидцы утверждают, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, с субботы действуют частичные ограничения движения транспорта по проспекту Победы в районе Шулявского моста. Сейчас из восьми полос работает четыре: две по направлению в центр города и две — из него. При этом ограничения движения по проспекту полностью хотят ввести по ночам с 17 по 20 апреля с 23:00 до 6:00.

Ранее сообщалось, что недавно в Запорожье полицейские устроили "киношную" погоню за пьяным угонщиком, который, как оказалось, должен был находиться под домашним арестом.

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