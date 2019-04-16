В Киеве пьяный водитель микроавтобуса устроил ДТП возле Шулявского моста и сбежал
Виновник ДТП скрылся с места аварии, по словам очевидцев, он был пьян
В Киеве накануне вечером произошло ДТП на проспекте Победы недалеко от демонтируемого Шулявского путепровода.
Как сообщает "Информатор", водитель микроавтобуса белого цвета на большой скорости, двигаясь в карйней левой полосе по проспекту в сторону центра, неподалеку от улицы Гарматной не увидел пластиковые отбойники и въехал в них, сбив около 30 метров ограждения, а также дорожные знаки.
Отлетевшие отбойники повредили Volkswagen Multivan и Renault Trafic, которые ехали в попутном направлении в соседней полосе.
Виновник ДТП с месте инцидента успел скрыться, однако очевидцы утверждают, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, с субботы действуют частичные ограничения движения транспорта по проспекту Победы в районе Шулявского моста. Сейчас из восьми полос работает четыре: две по направлению в центр города и две — из него. При этом ограничения движения по проспекту полностью хотят ввести по ночам с 17 по 20 апреля с 23:00 до 6:00.
Ранее сообщалось, что недавно в Запорожье полицейские устроили "киношную" погоню за пьяным угонщиком, который, как оказалось, должен был находиться под домашним арестом.
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