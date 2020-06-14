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В Киеве пьяный водитель на BMW протаранил отбойник, а потом и полицейских (видео)

14 июня, 12:47

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Патрульные быстро догнали нарушителя, но он им побил служебную машину

В Киеве на Северном мосту произошло ДТП с участием иномарки BMW и полицейского автомобиля. Пьяный водитель сначала въехал в отбойник, а затем врезался и в патрульных. Об этом сообщает полиция Киева.

Правоохранители отмечают, что рано утром на Северном мосту патрульные заметили автомобиль, который наехал на отбойник.

"Водитель автомобиля BMW выполнял странные маневры, а после того, как увидел позади себя автопатруль с проблесковыми сигналами, начал движение задним ходом. В результате наезда оба автомобиля получили механические повреждения", – сообщили в полиции.

Во время общения с 22-летним водителем патрульные заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Пройти освидетельствование на состояние опьянения водитель отказался. Инспекторы составили на него протоколы по ч.1 ст.130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Видео: Патрульная полиция Киева

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине с 1 июня заработала автофиксация нарушений ПДД. Количество нарушений скоростного режима, как сообщил глава МВД, снизилось вдвое. В то же время только за первые 10 дней работы новой системы водители заплатили почти 1,5 млн гривен штрафов.

Ранее мы писали, что за 2019 год на столичных дорогах произошла почти 41 тысяча ДТП. Патрульная полиция назвала основные причины аварий.

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Киев ДТП полиция BMW

Источник: Сегодня

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