В Киеве пьяный водитель на Jaguar катался по городу с оружием

Фото: Патрульная полиция Киева

В Киеве 3 февраля, около 2 часов ночи, патрульные обратили внимание на автомобиль Jaguar на улице Богдана Хмельницкого, который во время движения не включал световые указатели при изменении направления движения, сообщает Патрульная полиция Киева.

Инспекторы остановили элитную иномарку. Общаясь с 31-летним водителем, патрульные заметили у него явные признаки наркотического опьянения, но пройти освидетельствование на состояние опьянения он отказался. Мужчина вел себя агрессивно, угрожал и нецензурно выражался в сторону полицейских.

На законное требование инспекторов предъявить водительское удостоверение, мужчина пытался закрыться в автомобиле чтобы избежать общения с патрульными. Во время поверхностной проверки автомобиля инспекторы обнаружили ножи, пистолет и патроны к нему. Объяснить происхождение обнаруженного гражданин не смог.

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Фото: Патрульная полиция Киева

Патрульные вынесли постановление по ч.2 ст.122 (нарушение правил пользования предупредительными сигналами при изменении направления движения), составили протокол по ч.1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и протокол по ст.185 (невыполнение законных требований полицейских) КоАП.

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На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств этого происшествия.

Ранее в Киеве нетрезвый мужчина на Ssang Yong разбил четыре припаркованных авто и сбежал с места происшествия. ДТП произошло 13 января около 22:00 на улице Николая Ушакова. По предварительной информации, которую установили патрульные, водитель транспортного средства Ssang Yong ни избрал безопасную скорость, не придерживался безопасного бокового интервала и совершил наезд на четыре припаркованных автомобиля: Kia, Geely, ZAZ Forza и Opel. В результате транспортные средства получили механические повреждения.

Напомним, в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Также сообщалось, что в с.Здвижевка Бородянского района в ДТП погибли четыре человека, среди которых были двое детей.

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