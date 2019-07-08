В Киеве пьяный водитель протаранил пять автомобилей и угрожал прохожим ножом

Пьяный дебошир таранил автомобили в Киеве и бросался на людей с ножом





















В Киеве пьяный мужчина за рулем Chevrolet протаранил пять автомобилей и въехал в забор. Во время задержания дебошир кидался с ножом на людей, сообщает "Киев Оперативный".

Инцидент произошел в Подольском районе столицы. Протаранил мужчина припаркованные во дворе машины. Местные жители услышали звук сигнализации и решили задержать дебошира, который в этот момент уже пытался сбежать. Его попросили остановиться, но он отказался и врезался в забор. Когда люди пытались достать мужчину из авто, он набросился на них с ножом. Но эти попытки закончились для дебошира падением лицом в асфальт.

Напомним, ранее в Киеве мужчина бил припаркованные машины, кричал, что его убивают и просил о помощи. Прохожие вызвали полицию и попытались остановить дебошира, однако он продолжал кричать и биться головой об асфальт. После задержания патрульными, мужчину осмотрели медики, но ему внезапно стало плохо. Его пытались реанимировать, однако он умер.

Также мы сообщали, что в Каменском посреди улицы между мужчинами разгорелся конфликт, в результате которого один из них бросил в голову оппонента кирпич.

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