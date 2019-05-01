В Киеве пьяный водитель протаранил семь машин, некоторые всмятку

Водитель иномарки чудом остался жив и успел поконфликтовать с патрульными

Фото: Информатор

В Киев случилось очередное ДТП. В ночь с субботы на воскресенье пьяный водитель автомобиля Mercedes протаранил на проспекте Григоренко семь машин и повздорил с патрульными.

Об этом сообщает "Информатор".

Очевидцы рассказали, что иномарка двигалась по Григоренко, но водителя проигнорировал разделение проезжей части и вылетел на зеленую зону, где проехал еще метров 100, снес забор стоянки и протаранил стоявшие там автомобили. Так, повреждения различной степени получили Volkswagen Passat, Toyota Corolla, Mitsubishi Lancer, Daewoo Lanos, Citroen, Toyota Highlander и еще один Volkswagen Passat.

Фото: "Информатор"

Фото: "Информатор"

В результате столкновения жертв не было, однако водитель "Мерседеса" ударился головой, но отказался ехать в больницу. В то же время он отрицал, что был за рулем. У водителя обнаружились явные признаки алкогольного опьянения, хоть он и отказался пройти тест на драгере.

Кроме того, во время разбирательства на месте происшествия, мужчина вел себя неадекватно – дергал и толкал патрульных, после чего ему надели наручники.

Как мы сообщали, страшная авария 30 апреля случилась за границей – в России в ДТП попали украинцы. В результате ДТП в Орловской области в России с участием автомобиля "КамАЗ" и пассажирским автобусом Yutong пострадали 15 граждан Украины. 12 из них уже могли оставить местную больницу.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве пьяный водитель протаранил семь машин, некоторые всмятку". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"