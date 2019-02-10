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В Киеве пьяный водитель снес защитный бордюр и "улетел" с дороги

Сегодня, 09:36

Авария произошла на пересечении проспекта Владимира Маяковского и Теодора Драйзера

В Киеве пьяный водитель снес защитный бордюр и "улетел" с дороги Происшествия Авария произошла на пересечении проспекта Владимира Маяковского и Теодора Драйзера

В Киеве на Троещине автомобиль Opel Omega улетел с дороги, проигнорировав круговое движение на дороге. Происшествие случилось на пересечении проспекта Владимира Маяковского и улицы Теодора Драйзера около 04:10 утра в воскресенье, 10 февраля, сообщает "Информатор".

Как отмечается, Opel ехал со стороны улицы Оноре де Бальзака в сторону проспекта Маяковского. По неизвестным причинам водитель автомобиля поехал не по кругу, а прямо. В результате Opel снес оградительный бордюр, отбойник и после этого скатился вниз в переход. Машину остановили только МАФы.

По словам очевидцев, на месте происшествия ходил пьяный мужчина, но он отрицал, что является водителем слетевшего с дороги автомобиля. Однако, когда ему предложили помочь вытащить машину, он согласился.

После этого мужчина ушел в неизвестном направлении, оставив автомобиль на месте происшествия. Кому принадлежит машина и кто был за рулем – установят правоохранители. В ДТП никто не пострадал.

Ранее мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за непристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за непристегнутый ремень, но водителям он мешает. Они могут спасти от беды– на переднем сиденье на 40-50%, на заднем – до 75%.

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Тег Киев, авария, ДТП, троещина, подземный переход

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