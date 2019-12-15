В Киеве пьяный водитель снес забор и дорожные знаки

В Киеве на улице Вербицкого пьяный водитель не справился с управлением и устроил ДТП. Очевидцы сообщили, что вследствие аварии виновник инцидента повредил забор и дорожные знаки, передает "Киев Оперативный".

Затем мужчина вышел из авто и пытался сбежать с места происшествия. Его поймали прохожие и передали полицейским.

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"От прохождения тестов на алкоголь отказался. Пока полицейские оформляют ДТП, он кричит: "Мама, меня бьют", - говорится в сообщении.

Ранее в центре Киева пьяный водитель Hummer протаранил маршрутку с пассажирами. Авария произошла на бульваре Дружбы народов. После столкновения с автобусом Hummer скрылся с места без бампера и потерял номер. Водитель был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Ранее мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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