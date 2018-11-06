В Киеве пьяный водитель "Таврии" врезался в Lanos и сбежал в лес

В Киеве пьяный водитель на "Таврии" протаранил Lanos и сбежал в лес. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Авария произошла в понедельник, 5 ноября, около 21:20 на улице Лесная в Пуще-Водицы. Пьяный водитель "Таврии" на высокой скорости ехал в направлении улицы Селянской, он не справился с управлением, машина вылетела на встречную полосу и врезалась в Lanos. Травмы получил водитель Daewoo, ему на месте оказали медицинскую помощь.















Как отмечают очевидцы, останавливаться водитель "Таврии" не собирался, однако ехать дальше не смог, в результате аварии у машины отлетело левое колесо. Пьяный водитель получил травму грудной клетки, однако выскочил из машины и убежал в лес. Пассажира "Таврии" задержали свидетели ДТП. Патрульным он сказал, что находился за рулем автомобиля и больше в машине никого не было.

Когда пассажира проверили на драгере, прибор показал 2,29 промилле алкоголя в крови (при допустимой норме 0,2). Свидетели аварии недоумевали, зачем мужчина решил взять на себя вину товарища, если и сам находился в нетрезвом состоянии.

Напомним, ранее мы сообщали, что под Киевом пьяный водитель сбил 10-летнюю девочку и уехал. Ребенок с мамой и сестрой переходили дорогу по переходу.

Кроме того, 31 октября на Южном мосту Hyundai на скорости протаранил трактор и перевернулся. Водитель был пьян и убежал с места ДТП, оставив девушку-пассажира на руках медиков скорой помощи.