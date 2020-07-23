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В Киеве пьяный водитель устроил тройное ДТП (фото)

23 июля, 14:21

Наталья Руда Наталья Руда

Авария произошла на улице Академика Заболотного

В Киеве в четверг, 23 июля, на улице Академика Заболотного произошло ДТП при участии трех автомобилей, в результате которого пострадал мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции.

"Утром патрульные получили вызов на улицу Заболотного, где произошло ДТП с участием трех автомобилей. Предварительно, патрульные установили, что два автомобиля остановились перед пешеходным переходом. Водитель Volkswagen, который двигался позади, не остановился и совершил столкновение с автомобилем Skoda, а тот по инерции с автомобилем Opel", – говорится в сообщении.

Инспекторы обнаружили у водителя Volkswagen явные признаки алкогольного опьянения и предложили ему освидетельствование на месте ДТП, на что он согласился. Результат – 2,41 промилле, что в 12 раз превышает допустимый уровень. Патрульные составили на водителя протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Водителя Skoda госпитализировали в больницу.

Напомним, что не так давно на Столичном шоссе произошло жуткое ДТП – Антон Желепа за рулем Mercedes выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai. В итоге погибла почти целая семья, находившаяся в "корейце" – отец, мать, их четырехлетняя дочь и 10-летний сын. Еще один ребенок выжил, он находится в больнице. Драгер показал у Желепы 1,32 промилле.

Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Киев ДТП Заболотного

Источник: Сегодня

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