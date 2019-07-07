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В Киеве водитель протаранил такси, в котором была семья ребенком

7 июля, 13:09

Авария произошла на Набережном шоссе, виновник, предположительно, был пьян

Фото: Информатор
Фото: Информатор.

В результате аварии с участием автомобилей Honda Accord и Mitsubishi Lancer в ночь на 7 июля на Набережном шоссе в Киеве, которое считается одним из самых аварийно-опасных, пострадали два человека. Об этом пишет "Информатор".

"На момент столкновения в такси (Mitsubishi Lancer. – Ред.) находилось трое человек: семейная пара с двухлетним ребенком. Водитель Honda находился в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.

Водитель такси рассказал, что он двигался по Набережному шоссе во второй полосе в направлении моста Метро. Мужчина за рулем Honda ехал в крайней левой полосе позади такси.

"Водитель Acord не справился с управлением и влетел в заднюю часть Lancer. Удар был такой силы, что Mitsubishi закрутило на дороге, и машина остановилась поперек проезжей части. После столкновения водитель Honda вел себя неадекватно, сначала он говорил, что не был за рулем, затем сообщил, что машиной управляла девушка", – сказано в сообщении.

По данным издания, полицейские проверили мужчину на алкотестере, который показал 2,11 промилле алкоголя в крови, после этого он уснул в машине патрульных.

В результате аварии серьезно пострадала женщина, которая находилась в такси, у нее травмы различной степени тяжести, в том числе закрытая черепно-мозговая травма и ушиб спины. Ее супругу медики оказали помощь на месте. Ребенок в аварии не пострадал.

 Новости "Сегодня" также писали, что в ночь на 7 июля в Харькове также произошло ДТП с участием Daewoo Lanos и Chery Amulet, в результате которого оба водителя погибли.

В пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщали, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

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Тег Киев, авария, ДТП, такси

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