В Киеве пьяный водитель врезался в полицейскую машину
Мужчина пытался скрыться с места аварии
Столичные патрульные задержали мужчину, который, находясь в нетрезвом состоянии, устроил ДТП. В частности, водитель с прицепом-фургоном сначала протаранил полицейскую машину, потом врезался в отбойник и после этого пытался сбежать с места инцидента.
Авария произошла на улице Дачной в воскресенье, 30 июня.
Нарушителя перехватил другой наряд патрульных. Водитель едва держался на ногах, в его крови обнаружили почти полтора промилле алкоголя.
Ранее сообщалось, что в Киеве на проспекте Романа Шухевича кроссовер Nissan Qashqai вылетел с дороги и снес электроопору. В ДТП пострадали три человека.
Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.
Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве пьяный водитель врезался в полицейскую машину". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Одессе легковушка врезалась в трамвайную остановку: есть пострадавшие
ДТП произошло в Приморском районе города