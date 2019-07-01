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В Киеве пьяный водитель врезался в полицейскую машину

1 июля, 11:11

Мужчина пытался скрыться с места аварии


Столичные патрульные задержали мужчину, который, находясь в нетрезвом состоянии, устроил ДТП. В частности, водитель с прицепом-фургоном сначала протаранил полицейскую машину, потом врезался в отбойник и после этого пытался сбежать с места инцидента.

Авария произошла на улице Дачной в воскресенье, 30 июня.

Нарушителя перехватил другой наряд патрульных. Водитель едва держался на ногах, в его крови обнаружили почти полтора промилле алкоголя.

Ранее сообщалось, что в Киеве на проспекте Романа Шухевича кроссовер Nissan Qashqai вылетел с дороги и снес электроопору. В ДТП пострадали три человека.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.


Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег Киев, ДТП, патрульная полиция

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Сегодня

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