На данный момент на открытую яму просто положили деревянный поддон и не оградили место ЧП даже защитной лентой

Фото: Olga Shesternya/Facebook

В Киеве пятилетняя девочка с отцом упали в открытый люк https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9D%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%20%D0%BE%D1%82%D1%86%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%BD,%20%D0%BB%D1%8E%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9D%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%20%D0%BE%D1%82%D1%86%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%BD,%20%D0%BB%D1%8E%D0%BA 2019-08-06T12:52:00+03:00 Происшествия На данный момент на открытую яму просто положили деревянный поддон и не оградили место ЧП даже защитной лентой

В Дарницком районе Киева по улице Урловской, 24 в открытый люк упали пятилетняя девочка и ее отец. Об этом сообщила в социальной сети Facebook Ольга Шестерная.

"Это произошло вечером, примерно в 21:00, девочка с папой и другими детьми играли рядом с площадкой напротив магазина АТБ по ул. Урловская 22. Услышав крик девочки, зовущей своего папу, отец бросился за ребенком, не подозревая об открытом люке, заросшем травой, упал вслед за ней. В результате падения девочка и папа отделались лишь ссадинами и ушибами, к счастью оба остались живы", – написала Шестерная.

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Фото: Olga Shesternya/Facebook В тренде Масштабные пожары в Сибири: площадь огня выросла

ЧП произошло, по данным женщины, 3 августа.

На место происшествия вызвали полицию и сотрудников следственно-оперативной группы. При этом на данный момент аварийный люк просто накрыли деревянным поддоном, даже не огородив место происшествия защитной лентой.

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви 12-летний мальчик провалился под пол в здании заброшенной мельницы.

Также напомним, что шестилетний ребенок упал в канализационный коллектор в Днепре.

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