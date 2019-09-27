В Киеве пытались обокрасть Владимирский собор

Злоумышленник задержан, ранее он уже был неоднократно судим

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве полиция задержала мужчину, который пытался совершить кражу из Владимирского собора. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в столице.

"Вечером (26 сентября – ред.) в Шевченковское управление полиции поступила информация, что неизвестный пытался забраться в помещение религиозного учреждения на бульваре Тараса Шевченко. Следственно-оперативная группа, прибывшая на вызов, задокументировала правонарушение и изъяла записи с камер видеонаблюдения", – говорится в сообщении.

Заявитель сообщил, что ночью он услышал подозрительный шум и сразу включил свет. Охранник увидел незнакомца, который разбил окно и пытался проникнуть в помещение. После этого злоумышленник скрылся.

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/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Оперативники установили и задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний мужчина, который уже был ранее неоднократно судим за совершение краж и хранение наркотических веществ. Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (Покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины.

Молодому мужчине сообщено о подозрении и суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов.

Также столичные полицейские задержали мужчину, который украл из машины сумку более чем с 40 тысячами гривен.

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