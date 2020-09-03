В Киеве пытались поджечь отделение банка (фото)

В Киеве ночь 3 сентября прошла не без происшествий – в Деснянском районе столицы неизвестные напали на отделение банка. Они разбили окна и закинули в помещение банка бутылку с горючим веществом. Она взорвалась и начался пожар.

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Об этом инциденте сообщает "Киев Оперативный". По их данным, отделение по проспекту Лесной пытались поджечь около трех часов ночи. На пульте охраны сработала сигнализация, и туда сразу же примчалась группа оперативного реагирования.

Прибывшие на место пожарные быстро потушили пожар. По словам свидетелей, на отделение напали два человека в черной одежде.

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Напомним, не так давно в Киеве посреди ночи прогремел взрыв – неизвестные взорвали отделение банка на проспекте Владимира Маяковского, 26. Целью преступников, скорее всего, был банкомат, но он остался целым.

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Также мы писали, что банкомат в отделении банка в Запорожье взорвали с помощью воздушных шариков. Видео подрыва опубликовали в сети. Скорее всего, внутри шариков был газ, который и спровоцировал взрывную реакцию.

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