В Киеве пытались похитить помощницу народного депутата: фото и видео

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве пытались похитить помощницу народного депутата Украины с целью вымогательства выкупа в полмиллиона долларов. Полиция предупредила похищение и задержала злоумышленников. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

В ноябре в полицию поступила информация о деятельности преступной группы, которая готовит похищение человека в Киеве. Было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 189 (Покушение на вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

В итоге 4 декабря злоумышленников задержали.

"При осмотре у них изъяли молоток, нож, два шприца с веществом, похожим на наркотическое, и боевую гранату. Задержанные – двое ранее судимых жителей разных областей Украины в возрасте 31 и 47 лет. Досудебным расследованием установлено, что фигуранты тщательно готовились к преступлению: изучили территорию вблизи места работы потерпевшей, ее график и даже подготовили место для содержания после похищения", – говорится в сообщении.

Решается вопрос об объявлении фигурантам подозрения. Им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что под Киевом преступная группа похитила мужчину.

Напомним, в начале этого года в Днепре на фоне конфликта с женщиной вооруженный пистолетом мужчина похитил и несколько часов удерживал в квартире ее 12-летнюю дочь.

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