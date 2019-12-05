Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,93
26,52

В Киеве пытались похитить помощницу народного депутата: фото и видео

5 декабря, 15:32

Злоумышленников задержали

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве пытались похитить помощницу народного депутата Украины с целью вымогательства выкупа в полмиллиона долларов. Полиция предупредила похищение и задержала злоумышленников. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

В ноябре в полицию поступила информация о деятельности преступной группы, которая готовит похищение человека в Киеве. Было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 189 (Покушение на вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

В итоге 4 декабря злоумышленников задержали.

"При осмотре у них изъяли молоток, нож, два шприца с веществом, похожим на наркотическое, и боевую гранату. Задержанные – двое ранее судимых жителей разных областей Украины в возрасте 31 и 47 лет. Досудебным расследованием установлено, что фигуранты тщательно готовились к преступлению: изучили территорию вблизи места работы потерпевшей, ее график и даже подготовили место для содержания после похищения", – говорится в сообщении.

Решается вопрос об объявлении фигурантам подозрения. Им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что под Киевом преступная группа похитила мужчину.

Напомним, в начале этого года в Днепре на фоне конфликта с женщиной вооруженный пистолетом мужчина похитил и несколько часов удерживал в квартире ее 12-летнюю дочь.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Киев похищение нардеп

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве таксист без детского автокресла отказался везти ребенка: пассажиры устроили скандал (видео)
В Киеве таксист без детского автокресла отказался везти ребенка: пассажиры устроили скандал (видео)Происшествия
Обыск у Маруси Зверобой: стали известны новые подробности
Обыск у Маруси Зверобой: стали известны новые подробностиУкраина
В Киеве водитель выстрелил в лицо пешеходу, который переходил дорогу
В Киеве водитель выстрелил в лицо пешеходу, который переходил дорогуПроисшествия
ДТП с Кулебой: стало известно о состоянии омбудсмена и его детей
ДТП с Кулебой: стало известно о состоянии омбудсмена и его детейУкраина
Тело нашли в колодце: в Киевской области жестоко убили бизнесмена из Грузии
Тело нашли в колодце: в Киевской области жестоко убили бизнесмена из ГрузииПроисшествия
Стрельба в центре Киева: фото и видео с места расстрела
Стрельба в центре Киева: фото и видео с места расстрелаПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...