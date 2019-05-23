В Киеве пытались захватить гостиничный комплекс: есть пострадавшие

В отделение полиции доставили 10 человек, которые уже были ранее судимы

В Киеве полицейские пресекли попытку рейдерского захвата гостиничного комплекса, при этом пострадали два человека, 10 человек были задержаны. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"Вчера на линию "102" поступило сообщение о том, что группа неизвестных в балаклавах и шлемах ворвалась на территорию отеля на улице Стеценко. Установлено, что злоумышленников было около 40 человек, они препятствовали нормальной работе комплекса, ограничили вход и выход, нанесли телесные повреждения двум работникам охраны и повредили имущество", – говорится в сообщении.

Когда на место происшествия прибыли правоохранители, часть из них сбежала, однако 10 человек доставили в управление полиции для объяснений. На месте ЧП изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые рейдеры пытались повредить, чтобы скрыть улики противоправного поведения.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Все доставленные в отделение полиции - представители частной охранной фирмы, ранее судимые за совершение различных преступлений. Во время общения со следователями большинство из них отказались предоставлять объяснения, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины. Вместе с тем предварительно известно, что они прибыли в гостиничный комплекс вместе с якобы новым владельцем помещения. Эта информация проверяется.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Следователи квалифицируют произошедшее как хулиганство, уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Киевской области произошла попытка рейдерского захвата – разыгрался настоящий боевик с криками, драками и вызовом полиции – в село Ольшанская Новоселица приехали мужчины крепкого телосложения с документами о смене главы сельскохозяйственного кооператива.

Также мы писали, что рейдеры атаковали спорткомплекс "Восход" на Дарнице.

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