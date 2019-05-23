Сделать стартовой
26,3
29,38
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве пытались захватить гостиничный комплекс: есть пострадавшие

23 мая, 13:55

В отделение полиции доставили 10 человек, которые уже были ранее судимы

В Киеве полицейские пресекли попытку рейдерского захвата гостиничного комплекса, при этом пострадали два человека, 10 человек были задержаны. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"Вчера на линию "102" поступило сообщение о том, что группа неизвестных в балаклавах и шлемах ворвалась на территорию отеля на улице Стеценко. Установлено, что злоумышленников было около 40 человек, они препятствовали нормальной работе комплекса, ограничили вход и выход, нанесли телесные повреждения двум работникам охраны и повредили имущество", – говорится в сообщении.

Когда на место происшествия прибыли правоохранители, часть из них сбежала, однако 10 человек доставили в управление полиции для объяснений. На месте ЧП изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые рейдеры пытались повредить, чтобы скрыть улики противоправного поведения.

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Все доставленные в отделение полиции - представители частной охранной фирмы, ранее судимые за совершение различных преступлений. Во время общения со следователями большинство из них отказались предоставлять объяснения, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины. Вместе с тем предварительно известно, что они прибыли в гостиничный комплекс вместе с якобы новым владельцем помещения. Эта информация проверяется.

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Следователи квалифицируют произошедшее как хулиганство, уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. 

Ранее сообщалось, что в Киевской области произошла попытка рейдерского захвата – разыгрался настоящий боевик с криками, драками и вызовом полиции – в село Ольшанская Новоселица приехали мужчины крепкого телосложения с документами о смене главы сельскохозяйственного кооператива.


Также мы писали, что рейдеры атаковали спорткомплекс "Восход" на Дарнице.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, рейдерство, захват

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве пытались захватить гостиничный комплекс: есть пострадавшие". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рынок земли в Украине: как идет подготовка к запуску

25 апреля, 08:13

Чиновники и эксперты обсудили управление земельными ресурсами

Рейдерская атака под Киевом: стали известны новые подробности

15 апреля, 13:56

Полиция задержала в одном из сел Васильковского района 63 человека и изъяла оружие

"Жестко, мордой в пол": Гройсман призвал к активной борьбе с рейдерами

12 апреля, 11:38

Премьер-министр обратился к правоохранителям и депутатам Рады

Верховная Рада не приняла антирейдерский закон

20 декабря 2018, 11:12

Парламент не одобрил во втором чтении законопроект по противодействию незаконному захвату предприятий и земли

Почему нельзя кипятить воду дважды?

На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги

Неломаемые: Авто, которых не пугает большой пробег

К.Роналду: «Шевченко делает хорошую работу в сборной Украины»

Молдаванин нашел ВАЗ-2103 1975 года с пробегом 148 километров

У Семина прекрасный шанс третий год подряд закончить с трофеем

Израильские ученые открыли уникальную способность растений

Одесская обл: школьница получила травму позвоночника на перемене

Футбольное будущее Кокорина и Мамаева. Что дальше?

"Работа с Евгенией заставляет нас кричать по ночам": Тренер

Савченко на инаугурации Зеленского удивила нарядом

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Пенсионный фонд уходит в онлайн

Вчера, 07:51

Говорят, что в ближайшем будущем заявления на бумаге в ПФУ принимать уже не будут

Почему парламент не пошел на контакт с новым президентом: эксперты объяснили причины

Вчера, 07:19

Рада против закрытых списков, а эксперты говорят о начале противостояния

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

22 мая, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Что не попало в телекартинку: репортаж с инаугурации президента Зеленского

21 мая, 07:51

"Речь – трогательная. Настроение – обнадеживающее"

Долгожданное лето разочарует украинцев: неутешительный прогноз

Украина решит судьбу России? Портников об азиатской угрозе Москве

ASUS готовит к выпуску двойной слайдер в стиле легендарной Nokia
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь