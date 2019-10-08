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В Киеве пытались захватить землю под Ледовым стадионом

8 октября, 14:12

Министр юстиции Денис Малюська уточнил моменты рейдерской схемы

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве пытались осуществить рейдерский захват земельного участка в Голосеевском районе, на территории которого находится Ледовый стадион. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook.

"Утром отдельные "юридические таланты" пытались украсть Ледовый стадион. Точнее, не Ледовый стадион, а несколько гектаров под ним в районе Ипподрома (Киев). А еще точнее, не украсть, а поставить окончательную точку в рейдерской схеме, которая должна была закончиться продажей через "Сетам" "добросовестному выгодоприобретателю". Продажи не произошло", - написал Малюська.

По его данным, через этот же "Сетам" на продажу шло еще несколько лотов по "странной цене".

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"Типа помещения в новостройке площадью 500+ квадратов по цене чуть больше миллиона гривен. Обратились в АРМУ, которая мгновенно отреагировала – продажу отменили", – резюмировал министр.

Ранее сообщалось, что в Днепре задержана банда рейдеров, присвоивших недвижимость на 23 млн гривен. 32-летнюю местную жительницу и ее сообщника подозревают в том, что они подделывали сведения в государственных реестрах и переписывали имущество на подставных лиц.

Также новости "Сегодня" на примере громкого случая с тем, как в Киеве пытались продать усадьбу Миллера, разбирали, как аферисты присваивают дорогую недвижимость. Речь идет о доходном доме, который построил в конце XIX века купец Бернард Миллер.

Видео: Сегодня

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Киев рейдерство ледовый стадион

Источник: Сегодня

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