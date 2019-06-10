В Киеве пытаются спасти реку Лыбедь: что предлагают волонтеры

Работы по реставрации водоема начнутся уже летом

В Киеве в очередной раз пытаются спасти легендарную реку Лыбедь и представили проект по полной реконструкции берега на участке в два километра. Как хотят очистить водоем – узнавали журналисты "Сегодня".

Кроме того, что в старинной реке плавают бутылки, обертки, подушки и даже офисные кресла, она загрязнена нефтепродуктами и органическими веществами. По словам экологов, больше всего реку загрязняют десятки кафе, автомоек и СТО, так как именно они сбрасывают в нее свои отходы.

Закрыть эти заведения пытаются годами, и часто безуспешно, признают столичные чиновники. Поэтому к борьбе с недобросовестными предпринимателями подключились и волонтеры. Одна из них, Леся Козенко, с единомышленниками недавно закрыли несколько сбросных труб. Также они создали проект реконструкции берега на участке в два километра и реставрации всего водоема. Работы начнутся уже летом. Продолжительность зависит от того, сколько средств дадут благотворители. Первые взносы уже есть.

Ранее сообщалось, что сотрудники коммунального предприятия "Плесо" убрали горы мусора, которые находились на берегу реки Лыбедь в Киеве. Было вынесено 206 мешков с мусором.

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