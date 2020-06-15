В Киеве ради спасения кота пожарные разобрали стены в шести квартирах (фото)

В столице бойцы ГСЧС вместе с Командой спасения животных в Киеве 14 июня весь день пытались достать маленького котенка из ловушки, в которую он попал в многоэтажке на бульваре Игоря Шамо, 14. Так, 1,5-месячный кот Гарри застрял в вентиляционной шахте дома и провел там трое суток без еды и воды, его не могли достать и отыскать, сообщили в ГСЧС Киева.

"Спасатели, которые выехали на помощь жителям дома, определили, что котенок находится за стеной ванной комнаты одной из квартир на 15-м этаже. С помощью шанцевого инструмента бойцы начали демонтировать часть стены для спасения животного, но Гарри, испугавшись, спускался по шахте все ниже и ниже. С помощью тепловизора спасатели этаж за этажом определяли его передвижения и демонтировали стены шести соседних квартир, чтобы поймать котенка. Неравнодушные жители, которые двое суток пытались самостоятельно достать кота, уже и не спорили по поводу разрушения их стен", – рассказали в ГСЧС.

Наконец, через несколько часов бойцы, демонтировав стену в очередной ванной комнате, с помощью спасательной веревки и ловчей петли вытащили маленького беглеца, который застрял в шахте одной из квартир на восьмом этаже. Спасенный котенок Гарри был напуган и обессилен.

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Фото: ГСЧС Киева

"В целом это оказался очень дружный дом, все соседи охотно шли на сотрудничество и помогали кто чем мог. Котенок живой, почти здоровый, критических травм нет", – уточнили в Команде спасения животных.

Ранее водитель столичной полиции спас маленького черного котенка от гибели и забрал к себе домой, предварительно вылечив в ветлечебнице.

А в конце мая в Киеве патрульные полицейские спасли ежика, который пытался перебежать восемь полос дороги. Ночью инспекторы заметили маленького четвероногого "пешехода", который остановился посреди дороги. Смелый ежик пытался преодолеть восемь полос движения, но, пройдя половину своего пути, остановился отдохнуть. Ежика перенесли в безопасное место с проезжей части.

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