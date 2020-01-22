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В Киеве раскрыли масштабную аферу с недвижимостью

22 января, 05:00

Игорь Серов

Мошенницы успели обмануть несколько десятков гостей столицы

В Киеве раскрыли масштабную схему афер с недвижимостью. Как рассказал в интервью сайту "Сегодня" начальник Печерского управления полиции Киева Андрей Дуброва, жертвами мошенников стали десятки людей, которые намеревались арендовать жилье.

"Все началось с того, что на улице Эспланадной дельцы арендовали офис и начали там работать. Контора предлагала квартиры в аренду, но само жилье клиентам не показывали, – рассказал нам Андрей Дуброва. – С клиентами подписывали договор, брали с них плату за первый и последний месяц. То есть, речь шла о суммах в 13-14 тысяч гривен с каждого человека. После этого клиенту предоставляли адрес и человек отправлялся в квартиру. Но адреса были нереальными!".

По данным полиции, когда возмущенный клиент возвращался в офис, то ему показывали подписанный им договор.

"В документе было написано, что это договор о предоставлении информационных услуг и не более. Но в разговоре они предлагали людям квартиры в аренду. То есть, было совершено мошенничество. Расследуя это преступление, пришлось делать даже контрольную закупку такой услуги. Пришлось выделять необходимую сумму. В итоге преступление раскрыто, уже подписано более 30 подозрений фигуранткам. Кстати, как оказалось, эти девушки ранее занимались подобным в Харькове, откуда они родом", – рассказал нам полицейский.

Напомним, в Киеве аренда квартир подорожала на 10-12%. На окраине города минимальная цена небольшой однокомнатной квартиры стартует от 6500 грн, средняя цена на однокомнатную квартиру в столице составляет 7500-8000 грн в месяц.

Ранее эксперты также рассказали, как не стать жертвой квартирных мошенников. Подробности – в сюжете:

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Киев афера мошенничество квартиры полиция аферисты аренда жилья Печерский район

Источник: Сегодня

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