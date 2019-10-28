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В Киеве пересмотр дела о переименовании проспектов Бандеры и Шухевича закончился дракой: видео

28 октября, 14:12

Также поступило сообщение о минировании здания суда

/ Фото: Wikipedia

В Киеве во время заседания апелляционного административного суда по рассмотрению дела о переименовании двух проспектов в честь Бандеры и Шухевича началась драка.

Как выяснилось, на судебном заседании председательствовала коллегия из трех судей вместе с председательствующей судьей Оксаной Эпель. Она в начале заседания заявила, что сегодня произошли изменения в составе коллегии судей. В свою очередь представители истцов заявили, что не доверяют всей коллегии судей в связи с изменением судьи, поскольку, по их мнению, судьи предвзяты. В связи с этим они написали заявление об отводе коллегии судей.

Когда судьи удалились в совещательную комнату для принятия решения, в зал зашли мужчины, которые якобы пришли поддержать сторону истца, но их начали выталкивать – началась потасовка, которая переросла в драку. Судьи вышли из совещательной комнаты во время драки и, несмотря на все, зачитали решение.

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Кроме того, в это время было объявлено, что поступило сообщение о минировании суда, и поэтому началась эвакуация.

Напомним, в июне в Киеве суд частично удовлетворил исковые требования и отменил решение о переименовании Московского проспекта на Бандеры и Ватутина на Шухевича. В КГГА тогда заявили, что на решение будет подана апелляция, а Киеврада повторно примет решение о переименовании.

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Киев суд Бандера драка шухевич минирование

Источник: УНИАН

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