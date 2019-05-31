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В Киеве разгорелся скандал вокруг жестокого убийства студента

31 мая, 09:21

Подозреваемые оказались членами общественных организаций

Фото: Александр Барабошко/Facebook
Фото: Александр Барабошко/Facebook.

В Киеве разгорается скандал вокруг жестокого преступления: 6 апреля в пабе на Шулявке студенту Национального авиационного университета Артему нанесли около 17-18 ножевых ранений. Через две недели после инцидента молодой парень умер. Подозреваемых задержали только на днях, однако они пытаются избежать наказания, сообщали на своей странице в Facebook блогер Александр Барабошко.

"Двух убийц задержали на днях на Волыни. Но дальше не менее ужасная история. Одного из них отпустили сразу и другого тоже – на основании решения суда. Один из них признался, что резал Артема, сказал, что нанес 5-6 ударов ножом. Насколько мне известно, они всячески пытаются избежать наказания, и хотя нападавших было несколько, сейчас вообще идет речь о мере пресечения только для одного человека. Дело могут зажевать, как это часто бывает в украинских судах", – написал Барабошко, добавив, что погибший парень был душой компании и светлым человеком.

Также позднее блогер опубликовал видео с заседания суда по избранию меры пресечения подозреваемому в убийстве Андрею Дудке.

"На видео Дудка фактически признается в содеянном. Рассказывает, что для самообороны наносил удар за ударом ножом. Сегодня на скамье подсудимых Дудка сам, хотя в тот вечер он был вместе со своми "побратимами". Люди, которые тренировались в залах и на патриотических подготовках, защищались от одного Артема ножами. Прятался Дудка в волынских лесах, рассказывает, что был на тренинге без связи. Дудка – член ВОО "Сокол", в тот вечер с ними были и другие "побратимы" из этой организации", - уточнил Барабошко.

Он подчеркнул, что все "вешают" на Дудку, а второй задержанный внезапно стал свидетелем. Суд избрал Дудке меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, что ранее в Киеве на проспекте Победы обнаружили тело пропавшего ранее студента КПИ Романа Ювковецкого. 

Также мы сообщали, что на одной из центральных улиц Мелитополя — проспекте Богдана Хмельницкого – произошла стрельба: жители домов, рядом с которыми произошел инцидент, утверждают, что мужчины громко скандалили, после чего и произошел выстрел. Как сообщили в пресс-службе управления полиции Запорожской области, с огнестрельным ранением брюшной полости в больницу был доставлен 19-летний житель Веселовского района, который учился в одном из мелитопольских вузов. От полученных травм он скончался в больнице.

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Тег Киев, убийство, студент

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