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В Киеве разоблачили бордель, работавший под вывеской массажного салона

Сегодня, 17:59

Услуги "жриц любви" стоили от 1000 до 3000 за час

Фото: Нацполиция
В Киеве разоблачили бордель, работавший под вывеской массажного салона //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/43e/bac/5c643ebac0d21.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/43e/bac/5c643ebac0d21.jpg Происшествия Услуги «жриц любви» стоили от 1000 до 3000 за час

В Киеве правоохранители разоблачили бордель, который был замаскирован под массажный салон. Организатором пикантного бизнеса оказалась 31-летняя женщина, под управлением которой девочки работали в несколько смен. За предоставление интимных услуг они получали денежное вознаграждение от 1000 до 3000 гривен в час, рассказали в ГУ НП Киева.

Главная фигурантка выполняла роль администратора: принимала звонки и средства от клиентов, а также размещала рекламные объявления об эротическом массаже в интернете.

Полученные деньги организатор распределяла следующим образом: 60% забирала себе, остальные средства отдавала девушкам. Правоохранители провели обыски по адресу предоставления сексуальных услуг и по месту жительства организатора. Во время следственных действий изъяли вещественные доказательства: деньги, мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи.

Злоумышленнице объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Ранее оперативники пресекли деятельность борделей в центре столицы.По данным правоохранителей, в Голосеевском районе разоблачили заведение по предоставлению сексуальных услуг. Бизнес наладила 32-летняя жительница Полтавы. В двух арендованных квартирах "работали" 12 женщин.

Напомним, недавно мы писали, что на Подоле в Киеве закрыли "массажный салон", где оказывали интимные услуги. Постоянно в салоне работали четыре молодые женщины.

Кроме того, в конце октября мы сообщали, что в Киеве разоблачили один из самых дешевых борделей. В притоне работали девушки из Киевской области, Херсона и РФ.

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Тег проституция, полиция, бордель

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