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В Киеве разоблачили группировку продавцов тяжелых наркотиков: фото

10 июля, 09:51

Этническая группировка занималась сбытом опасного зелья в столице и области

В Киеве разоблачили группу торговцев наркотиками, которая наладила разветвленную схему сбыта тяжелых веществ на территории столицы и области.

Как сообщили в пресс-службе киевской прокуратуры, в ходе спецоперации были проведены четыре этапа оперативных закупок.

"Во время проведения обысков в квартирах участников преступной группы изъято более 400 пакетов с расфасованным наркотическим средством "метадон". Стоимость изъятых наркосредств по ценам "черного рынка" составляет 300 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

Кроме того, у фигурантов изъяли деньги, мобильные телефоны, банковские карты, квитанции банковских учреждений, заметки о местах закладок и количестве сбытых наркотиков.

Задержаны четыре человека, им готовят сообщение о подозрении по статье о торговле наркотическими веществами. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Одесской области будут судить 76-летнюю жительницу Кривого Рога Днепропетровской области, которая на пенсии решила поработать наркокурьером. 

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.


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Тег Киев, наркотики, наркоторговля, киевская область, метадон

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