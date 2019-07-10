В Киеве разоблачили группировку продавцов тяжелых наркотиков: фото
Этническая группировка занималась сбытом опасного зелья в столице и области
В Киеве разоблачили группу торговцев наркотиками, которая наладила разветвленную схему сбыта тяжелых веществ на территории столицы и области.
Как сообщили в пресс-службе киевской прокуратуры, в ходе спецоперации были проведены четыре этапа оперативных закупок.
"Во время проведения обысков в квартирах участников преступной группы изъято более 400 пакетов с расфасованным наркотическим средством "метадон". Стоимость изъятых наркосредств по ценам "черного рынка" составляет 300 тысяч гривен", – говорится в сообщении.
Кроме того, у фигурантов изъяли деньги, мобильные телефоны, банковские карты, квитанции банковских учреждений, заметки о местах закладок и количестве сбытых наркотиков.
Задержаны четыре человека, им готовят сообщение о подозрении по статье о торговле наркотическими веществами. Следственные действия продолжаются.
Напомним, в Одесской области будут судить 76-летнюю жительницу Кривого Рога Днепропетровской области, которая на пенсии решила поработать наркокурьером.
Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.
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